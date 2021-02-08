شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن موعد التسجيل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يوجد تاريخ معين لاستئناف عملية التسجيل، موضحا أنه ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين، على تساؤلات واستفسارات المغردين بشأن موعد التسجيل الجديد.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للدفعة الـ 38 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.