شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، وتكون ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة.

كما توقع «مركز الأرصاد»، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة بالجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة بالجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج