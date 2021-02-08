شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أصحاب مقطع فيديو المشاجرة المتداول بأحد الأحياء السكنية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة – بفضل الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

واتضح أنهم (5) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، فيما تبين بأن المشاجرة نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.