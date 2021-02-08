«الجامعة الإسلامية» تعلن موعد اختبار الوظائف الصحية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن موعد اختبار الوظائف الصحية ، المعلنة خلال الفترة من 11 / 4 / 1441 هـ إلى 20 / 4 / 1441 هـ لوظائف : طبيب مقيم / رجال

طبيب مقيم / نساء

طبيب أسنان / نساء – وعلى جميع المقبولين مبدئياً: إحضار الهوية الوطنية عند الاختبار

لايسمح بدخول قاعة الاختبار في حال التأخير عند الموعد

ضرورة تحميل تطبيق توكلنا

مع الحرص والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية – وتابعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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