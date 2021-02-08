صاروخ مضاد للدبابات يطارد سيارة "تويوتا"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تستخدم جماعة "أنصار الله" الصواريخ الموجهة منذ بداية الحرب اليمينة، انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي صوره "الإعلام الحربي" في اليمن لصاروخ موجه مضاد للدبابات يفجر سيارة "بيك آب".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

ويظهر في المقطع المنشور بإحدى الصفحات في "تويتر" تتبع صاروخ أطلقته "أنصار الله" مضاد للدروع لشاحنة "بيك آب" من نوع "تيوتا".

ويلاحظ أن سائق السيارة تنبه للتهديد وحاول تفادي الإصابة بالقيادة بسرعة عالية جدا، وبالرغم من ذلك، لم تكن هناك أي فرصة تقريبا لتجنب الإصابة - فقد قام المتحكم بالصاروخ بتوجيهه إلى مؤخرة السيارة.

واختفت السيارة بعد ذلك، بمن فيها، خلف غيمة من الغبار الناتج عن انفجار الصاروخ بهيكل السيارة، لينتهي المشهد من دون معرفة مصيرها.

وفقًا للخبراء العسكريين، الذين صرحوا لمجلة "روسكي أروجي" (الأسلحة الروسية)، فقد تم استخدام آلاف الصواريخ منذ بداية الأعمال القتالية في اليمن، ومن بينها، صواريخ سوفيتية مضادة للدروع من الجيل الأول ذات التحكم اليدوي.

وتستخدم أنظمة الجيل الثاني من هذه الصواريخ، شبه الأوتوماتيكية بكثافة، مثل "فاغوت" و"كونكورس" و"ميتيس" و"كورنيت" ونسختها الإيرانية.

وسجل في اليمن استخدام الجيل الثالث من صواريخ "ATGM LIG Nex1 Raybolt"، الكورية الجنوبية، والمثير للاهتمام أن هذا الصاروخ الباهظ الثمن أصاب دراجة نارية بسرعة عالية جدا.

وتدمر هذه الصواريخ المدرعات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المركبات ذات العجلتين، حيث يتم أيضًا تدمير معدات أكثر خطورة، على سبيل المثال، الدبابات والمركبات المدرعة وناقلات الجند المدرعة وعربات القتال.