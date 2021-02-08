"أنصار الله": الدعوة لتحقيق السلام في اليمن دون وقف عمليات التحالف مجرد إثارة إعلامية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "دعوات دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) للسلام مع استمرارهم في العدوان والحصار، هدفها الإثارة الإعلامية، وتمثيل دور الضحية بدلاً عن القاتل".

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وأضاف: "السلام يحتاج إعلان قرار من رباعية العدوان لإيقافه وفك الحصار كما كان الحال عند إعلانه من أمريكا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت، في بيان أصدرته في وقت مبكر من صباح اليوم، جماعة "أنصار الله" إلى وقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل الأراضي اليمنية وخارجها، قائلة:

"بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات ضد السعودية".

وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأمريكية جماعة "أنصار الله" على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غريفيث، لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.

وأعلن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة "الحوثيين" تنظيما إرهابيا للتأكد من أنه لا يمنع مساعدة الشعب اليمني.