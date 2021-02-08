يتضمن لقاء السيستاني... الفاتيكان يكشف برنامج زيارة البابا للعراق

دبي - محمود عبدالرازق - ويتضمن البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان على موقعه، أمس الأحد انتقال البابا إلى مدينة النجف، جنوب بغداد صباح السبت الموافق 6 آذار/ مارس لزيارة السيستاني.

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والسيستاني (90 عاما) لا يظهر علنا ونادرا ما يستقبل الزوار وغالبا ما يلقي خطبة الصلاة أحد ممثليه.

وكان الكاردينال لويس رافاييل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق، قد أعلن في الآونة الأخيرة عن هذا اللقاء الذي تم التفاوض عليه بين الطرفين.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من آذار/ مارس في أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى هذا البلد.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة إربيل.