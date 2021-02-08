سامح شكري لحكومة الوفاق: مصر حريصة على حل تفاوضي للأزمة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وفقا لتغريدة المتحدث باسم الخارجية المصرية على (تويتر)، فإنه "على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم، التقى الوزير سامح شكري وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة".

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية المصري، وفقا للمتحدث، "ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ليبيا، وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي- ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق".

يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه ليبيا موافقة برلمانها على الحكومة المؤقتة الجديدة التي ستقود البلاد نحو انتخابات بنهاية العام.

وقبل أيام، رحبت وزارة الخارجية المصرية، بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الليبية.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" مساء الجمعة الماضي إن: "مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

وأعرب البيان عن تطلع مصر للعمل "مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، يوم الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.