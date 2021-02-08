3 إجراءات لوزارة التعليم السعودية من أجل مكافحة انتشار كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، تضمنت إجراءات الوزارة؛ تفعيل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد"، من قبل الجميع في مداخل مقرات العمل التابعة للوزارة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والمصافحة.

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وذلك بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة وغسل اليدين والتعقيم واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الموصى بها، كما شددت الوزارة على الاستمرار في تقديم الخدمات للمراجعين عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود التقيد بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، وحرصا على سلامة الجميع وتنفيذ التعليمات وتطبيق خطة الحكومة للحد من تفشي "كوفيد 19".

شرعت الوزارة سابقا في تطبيق خطة عمل شاملة؛ لتعزيز صحة طلاب المدارس والوقاية من المخاطر الصحية، من خلال برنامج "الفحص الاستكشافي"، كما تضمنت الخطة برنامجا لفحص اللياقة للطلبة المستجدين.

بالأمس، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، إن قرار العودة إلى نظام منع التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بيد أفراد المجتمع؛ وإذا ما دعت الحاجة فسيتم إقرار ذلك.