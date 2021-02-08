الإمارات تؤكد دعمها لقيام دولة فلسطينية على حدود 67

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية في الجامعة العربية إلى "زخم جديد" لإطلاق عملية سلام "ذات مصداقية" في الشرق الأوسط.

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وأكد موقف الإمارات "دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967".

​وصادقت الحكومة الإماراتية، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، على إنشاء سفارة في تل أبيب، وذلك بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما برعاية أمريكية العام الماضي. وذكرت الحكومة الإماراتية، في بيان عبر موقع "تويتر" أن "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.