"رحلت لكن فنها لا يزال حاضرا"... إسرائيل تحتفي بـ"شادية" في ذكرى ميلادها

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، للاحتفاء بذكرى عيد ميلاد شادية الـ90.

وقالت الوزارة الإسرائيلية:

جمعت الممثلة شادية، الملقبة بدلوعة السينما المصرية في حياتها وبعد رحيلها عشاقا من كل الأديان والانتماءات والقوميات. فلا تستغربوا أن لها مئات الآلاف من المعجبين في إسرائيل أيضا.

وتابعت الخارجية الإسرائيلية: "رحلت شادية لكن فنها لا يزال حاضرا الفن يتخطى الخلافات والحدود الجغرافية".

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وفي السياق نفسه، احتفى محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة، شادية، الـ90 الذي يوافق اليوم 8 فبراير/شباط.

ووضع محرك البحث صورة شادية على الصورة الرئيسية لصفحته الأساسية، وخلفية سينمائية احتفالا بذكراها.

يذكر أن المطربة والممثلة المصرية، شادية، واحدة من أهم وأشهر نجمات العالم العربي، برعت في الغناء والتمثيل في آن، وقدمت العديد من الأفلام المصرية والعربية المهمة، ورحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عمر 86 سنة‎.

ولدت شادية، أو فاطمة أحمد كامل شاكر، في 8 فبراير/شباط 1931، في مدينة القاهرة، وقدمت عشرات الأفلام، أهمها "شيء من الخوف" و"شباب امرأة" و"الزوجة 13" و"مراتي مدير عام" و"ميرامار".

ولشادية مسرحية واحدة فقط، ولكنها تركت علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، وهي مسرحية ريا وسكينة.

وقدمت شادية عشرات الأغاني المهمة، لكن يذكر أن لها أغان وطنية مهمة، مثل "يا حبيبتى يا مصر" و"مصر اليوم في عيد".