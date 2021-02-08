"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع سفن مشتقات نفطية من الوصول إلى الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة عن مدير عام شركة النفط في صنعاء عمار الأضرعي، قوله: "لدينا 12 سفينة نفطية محتجزة من بحرية العدوان (في إشارة إلى بحرية قوات التحالف العربي) قبالة جيزان (جنوب غربي السعودية بالقرب من سواحل اليمن)".

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وأضاف: "غرامات التأخير تساوي 4 أضعاف الرسوم الجمركية للسفينة نفسها".

وذكر الأضرعي أن "الشركة قامت بتقنين الصرف من المواد النفطية بهدف ترشيد الاستهلاك، ومنذ 38 يومًا لم يدخل لتر واحد من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة".

ووفقاً لشركة النفط في صنعاء، تبلغ الحمولة الإجمالية لـ 11 سفينة (324782) طناً من مادتي البنزين والديزل، فيما تحمل السفينة الباقية كمية من المازوت، ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من 10 أشهر "307 أيام"، مؤكدةً استكمال كافة السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية للوصول إلى ميناء الحديدة.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.