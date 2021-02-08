مصطفى محمد يحيي ذكرى "شهداء الدفاع الجوي"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب مصطفى محمد على حسابه الرسمي على "تويتر": "إن غابوا عن الحياة.. فلا زالت أروحهم وهتافاتهم حاضرة معانا مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي".

​ووقعت أحداث ستاد الدفاع الجوي، في فبراير/ شباط 2015، بتدافع مشجعي نادي الزمالك، على بوابات أستاد دار الدفاع الجوي في القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا من جماهير نادي الزمالك.

ووقعت هذه الأحداث قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

​وبعكس موقف رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، قررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي حاليا برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي تكريم أسر ضحايا استاد الدفاع الجوي بحفل تأبين الاثنين المقبل بمقر النادي.

وأكدت إدارة النادي في بيان لها أن قرارها "يأتي في إطار حرصها على تكريم أسر الشهداء الذين تحل ذكرى رحيلهم يوم الإثنين المقبل الموافق 8 فبراير، في أحداث استاد الدفاع واعترافا منها بأن الإدارة تضع الجماهير دائما نصب أعينها وأنهم جزء لا ينفصل عن النادي".