شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: روسيا تلعب دورا مهما في منع إيران من تطوير سلاح نووي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، إن روسيا تلعب دورا مهما في منع إيران من تطوير سلاح نووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جابى أشكنازى - وزير خارجية إسرائيل، إن المنطقة عانت كثيرا من النزاعات والحروب وحان الوقت للسلام ، داعيا الفلسطينين للتعاون واستئناف ما وصفها بالمفاوضات الثنائية.

وأضاف وزير خارجية إسرائيل خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البحريني في تل أبيب: اتفقنا في حوارنا على فتح وتبادل سفارات في البلدين وآمل فى نهاية العام عقد احتفالات لفتح سفاراتنا في كلتا الدوليتن ، متعهدا بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية.