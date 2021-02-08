شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: قلقون من تقارير عن تجدد هجمات الحوثيين على مأرب والجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت العربية فى نبأ عاجل لها أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من تقارير عن تجدد هجمات الحوثيين على مأرب والجوف.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون السعودي أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قال اليوم الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مُسيرة ملغومة أطلقتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ولم تتطرق قناة الإخبارية التلفزيونية وقناة العربية، التي أوردت الخبر أيضا، إلى تفاصيل، يأتى ذلك بعدما كان التحالف قد ذكر أمس الأحد إنه اعترض أربع طائرات مُسيرة ملغومة أُطلقت صوب جنوب المملكة.