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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك: نسعى إلى علاقات خارجية متوازنة، موضحا أنه من الضروري قيام المجلس التشريعي لتحصين المرحلة الانتقالية.

وأضاف رئيس الحكومة السودانية، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أنه تم التوافق على برنامج حكومي ستتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.

وتابع عبد الله حمدوك: بدأنا بوضع رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد، مستطردا: مستمرون بالالتزام الصارم لمبادئ الثورة رغم كل الصعاب.

وقال رئيس الحكومة السودانية، إن التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة، موضحا أنه تم التوافق على 25 حقيبة وزارية باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور.