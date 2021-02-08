شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يعلن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.. ويؤكد: عملت على إصلاحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عن تشكيلته الوزارية الجديدة، قائلا: ملتزمون بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

وتابع رئيس الحكومة السودانية، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.

وأوضح رئيس الحكومة السودانية، أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.