شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: رئيس وزراء السودان يختار جبريل إبراهيم لوزارة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر لقناة العربية أن رئيس وزراء السودان اختار جبريل إبراهيم لوزارة المالية.

جدير بالذكر أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، أعلن التوافق على إعلان الحكومة الجديدة الإثنين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.