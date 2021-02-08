شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: التحالف الدولي يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف الحسكة ودير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن التحالف الدولي يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف الحسكة ودير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى مقتل 26 مقاتلا من العناصر الموالية للنظام السورى بكمين لداعش شرق سوريا.

وقبلها أكد المرصد السورى، أن هناك تعزيزات للميليشيات الموالية لإيران على الحدود السورية العراقية كما ذكرت قناة العربية، أن ميليشيات "قاسم سليمانى" تصل إلى البوكمال من حلب لتعزيز مواقعها.