شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: وزراء الخارجية العرب أكدوا على ثوابت السلام العادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني، إن وزراء الخارجية العرب أكدوا على ثوابت السلام العادل والشامل، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، في ختام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، موضحا أن اجتماع اليوم سيكون منطلقا لعمل عربي موحد.

وتابع أيمن الصفدى: أن اجتماع اليوم سيكون منطلقا لعمل عربي أكثر تنسيقا.