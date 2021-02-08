اخبار الخليج

وزير الخارجية الأردني: وزراء الخارجية العرب أكدوا على ثوابت السلام العادل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: وزراء الخارجية العرب أكدوا على ثوابت السلام العادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

قال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني، إن وزراء الخارجية العرب أكدوا على ثوابت السلام العادل والشامل، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، في ختام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، موضحا أن اجتماع اليوم سيكون منطلقا لعمل عربي موحد.

وتابع أيمن الصفدى: أن اجتماع اليوم سيكون منطلقا لعمل عربي أكثر تنسيقا.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا