شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل في تنفيذ القرارات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن، أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل في تنفيذ القرارات الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف وزير خارجية اليمن: تهديد النظام الإيراني سبب دمارا كبيرا في المنطقة.

وفى وقت سابق قال وزير خارجية اليمن، أحمد عوض، إن إيران تشجع الميليشيات الحوثية على تدمير اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف وزير خارجية اليمن: تصعيد الحوثيين في مأرب دليل على عدم رغبتهم بالسلام.