شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو إلى زخم جديد لإطلاق عملية السلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية إلى زخم جديد لإطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

كما دعا وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، خلال كلمته باحتماع وزراء الخارجية العرب لوضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.

وقال الدكتور أنور قرقاش، إن دولة الإمارات مستعدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطينى.