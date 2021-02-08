شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: حساسية المرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبرى بوقادوم وزير خارجية الجزائر، أن حساسية المرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي ورص الصف الفلسطيني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، صبري بوقادوم، خلال زيارته إلى ليبيا لقاء مطول مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة.

ارتكزت المحادثات – بحسب بيان الخارجية الجزائرية - حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق مسارات التسوية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.