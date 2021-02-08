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العربية: مجلس السيادة السودانى لم يتسلم حتى الآن قائمة الوزراء الجدد

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس السيادة السودانى لم يتسلم حتى الآن قائمة الوزراء الجدد للمصادقة عليها قبل إعلانها، وفى قت سابق أكد التلفزيون السوداني أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن حل الحكومة.

جدير بالذكر أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، أعلن التوافق على إعلان الحكومة الجديدة الإثنين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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