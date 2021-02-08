شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان يؤكد تواصل الخروقات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم استثنائي، نظرا لمحورية القضية الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية لبنان، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الخروقات الإسرائيلية متواصلة برا وبحرا وجوا. وفى وقت سابق بدأ اجتماع وزرا الخارجية العرب الطارئ برئاسة مصر، بشأن فلسطين، وبدعوة مشتركة من مصر والأردن.

وعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا، بحضور الأمين العام لاجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبل انعقاد اجتماعهم الطارئ.