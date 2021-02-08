شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع كردية: قصف تركى على الريف الغربى والشمالى لمدينة منبج السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مواقع كردية، أن هناك قصف مدفعي تركي على الريف الغربي والشمالي لمدينة منبج السورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت سوريا رفضها قرار النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عالي للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب السوري، مشددة على أنه يشكل عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد- إن هذا القرار الباطل يأتي استمرارًا لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011، لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها، لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية وتحقيق أطماعه على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.