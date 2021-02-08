«الصحة» توضح السلوكيات الخاطئة عند ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة عن أبرز السلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض عند ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من كورونا وغيره.

وأوضحت الوزارة أن هذه السلوكيات تشمل (عدم تغطية الأنف أو الفم، أو وضع الكمامة أعلى الرأس أو أسفل الذقن أو تعليقها في الأذن أو اليد).

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.