- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح السلوكيات الخاطئة عند ارتداء الكمامة (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة عن أبرز السلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض عند ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من كورونا وغيره.
وأوضحت الوزارة أن هذه السلوكيات تشمل (عدم تغطية الأنف أو الفم، أو وضع الكمامة أعلى الرأس أو أسفل الذقن أو تعليقها في الأذن أو اليد).
وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح السلوكيات الخاطئة عند ارتداء الكمامة (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.