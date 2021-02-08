شكرا لقرائتكم خبر عن حالة «عطاء المطرية» وتأثيرها على المملكة.. تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حالة من الاستقرار الجوي تسود أجواء المملكة العربية السعودية، خلال هذا الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار خلال أيام مع استمرار “حالة عطاء”، المطرية، وبحسب التوقعات قد تبلغ ذروة الحالة يوم الخميس المقبل بمشيئة، بهطول أمطار متفرقة على عدة مناطق؟

وفي سياق متصل، كشف خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن توقعات حالة “عطاء” المطرية خلال الساعات القادمة.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر: “تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة عل أجزاء من جنوب غرب منطقة تبوك”.

وأضاف: “هطول الأمطار متوقع أن تكون بالتحديد على مساحة تمتد من الوجه إلى ضباء ممتدة إلى الشرق حيث الديسة وشواق وبداء وما حولها، خلال الـ30 ساعة القادمة”.

وأهاب الدكتور عبدالله المسند بأهل الحلال الابتعاد عن بطون الأودية خلال الساعات القادمة.

• عطاء وأجواء المملكة

من جهتها أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية على الحالة المطرية مسمى “عطاء”.

وقال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني إن “عطاء” اسم أقرته اللجنة للحالة المطرية العاشرة لموسم عام 1442 هجرية.

كما توقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران قد تستمر إلى مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني: “تستمر الكتلة الباردة متوسطة القوة، وأصلها قطبي، حتى الأربعاء المقبل.

وتابع الحصيني “بدأت أمس الأحد أول أيام بذرة الست لمدة ستة أيام تستمر إلى يوم الجمعة القادم: ‏3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ الأربعاء القادم، وهي فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور لأن الظروف الجوية ملائمة لذلك”.

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وتجدر الإشارة إلى أنَّ ذروة حالة‫ عطاء‬ المتوقّع سيكون يوم الخميس، كما متوقّع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك‬ على وجه التحديد.

• مرتفع جوي قاري

في سياق متصل توقع الباحث في الطقس والمناخ معاذ الخلف أن يسيطر مرتفع جوي قاري أفريقي مع تراجع سريع للكتلة الباردة نهار يوم غد الثلاثاء، كما توقع عودة حالة الدفء الأربعاء.

وقال معاذ الخلف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:”نهاية الأسبوع ظهور بوادر عدم استقرار بإذن الله”، فرص صاعدة لكسر حدة الاستقرار خلال 7 أيام تزيد أو تنقص والله أعلم.

• توقعات الأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة.

كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.