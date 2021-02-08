شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً تشاورياً بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا، اليوم الإثنين، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.
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