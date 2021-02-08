اعتقال متسللين من سوريا إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Joint Operations Command
وأكدت الدفاع أن المتسللين الأربعة من حملة الجنسية السورية، وقد أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونوهت وزارة الدفاع العراقية إلى أن العملية تأتي استمرارا لمهام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، في تأمين الحدود مع سوريا وملاحقة المتسللين والمهربين.
ويطلق العراق بشكل مستمر عمليات نوعية للقوات بمختلف صنوفها، لتأمين المناطق الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية، بالقضاء على الخلايا النائمة للإرهاب ومنع أي تسلل بطرق غير شرعية.