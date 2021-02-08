رئيس الوزراء المصري يصدر توجيها هاما بخصوص استئناف الدراسة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "مصراوي" فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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وبحسب المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فقد وجه مدبولي بضرورة الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية.​

الاجتماع الذي حضره كل من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري.

ولفت سعد إلى أن الاجتماع تناول أيضا استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية، كانت قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أن الطلاب منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الابتدائي، لن يخوضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، مثل باقي المراحل الدراسية، مؤكدة أن الطلاب في تلك المراحل الدراسية، يتبعون نظام التعليم الجديد، ولن يخوضوا أي امتحانات حتى نهاية الصف الثالث الابتدائي.