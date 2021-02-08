"دويتو غنائي"... المتحدث باسم نتنياهو يكشف أول تعاون فني إسرائيلي مغربي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، أكد من خلالها أن المطرب الإسرائيلي، إلكانا مارزيانو، والمطربة المغربية سناء محمد، يؤديان معا الأغنية "جونيمار".

وذكر عوفير غندلمان أن هذه الأغنية أو "الدويتو" الغنائي تأتي بعد أغنية ناجحة تسمى "أهلا بك"، أداها إلكانا مع المطرب الإماراتي وليد الجاسم، مدعيا أن "الفن جسر للسلام وللصداقة".

وفي السياق نفسه، سبق أن غرد غندلمان، معلقا: "العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم، معا في كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين".

وأعلن المغرب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.