رسالة برلمانية مغربية للجزائر: لا نكترث بالمزايدات ونمد أيدينا بالسلام

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية، فقد أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وجود مبادرة برلمانية مغربية بمجلسي النواب والمستشارين تهدف إلى مراسلة الفرق البرلمانية في الجزائر.

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ووفقا لـبنعبد الله، فإن فحوى الرسالة سيؤكد على عدم اكتراث المغرب بالتهديدات والمزايدات التي تأتي من الجارة الشرقية للمملكة، على حد تعبيره.

تصريحات النائب المغربي جاءت خلال الدورة السادسة العادية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي أكد فيها ضرورة الحفاظ على الهدوء في التعامل مع الجارة الجزائر، مؤكدا أن يظل المغاربة "مادين الأيادي للسلم والاستقرار وفتح آفاق جديدة لاتحاد مغاربي يحظى بالمكانة التي يستحقها إقليميا".

وبحسب الجريدة المغربية، فقد راسل نواب غرفتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائريين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لتهنئته على منصبه الجديد، ودعوته إلى مراجعة المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب الخاص بالصحراء والقاضي بالاعتراف بسيادة المغرب عليها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن، في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقيعه مرسوما اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب في تغريدة: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، واقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وبالتزامن مع تغريدة ترامب، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء المغربية".

وقال إن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".