رئيس السلطة القضائية الإيرانية يزور العراق لتعزيز العلاقات بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - طهران– سبوتنيك. وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن زيارة رئيسي للعراق، جاءت بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان.

وبحث رئيسي مع القاضي زيدان واقع العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

ويوقع رئيسي خلال الزيارة مجموعة من مذكرات التفاهم مع وزارة العدل، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، في العراق، وذلك في إطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وجه دعوة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران لزيارة العراق خلال اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وزار رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إيران في تموز/يوليو الماضي، وبحث مع رئيس السلطة القضائية العلاقات القضائية بين البلدين.