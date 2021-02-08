شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى: مستعدون لمفاوضات جادة بهدف إنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى: ملتزمون بالكامل بمبادرة السلام العربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رياض المالكى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: نأمل من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن العدول عن قرارات خاطئة اتخذتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.

وتابع وزير الخارجية الفلسطينى: مستعدون لمفاوضات جادة بهدف إنهاء الاحتلال والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى.