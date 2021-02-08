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وزير الخارجية الفلسطينى: مستعدون لمفاوضات جادة بهدف إنهاء الاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى: ملتزمون بالكامل بمبادرة السلام العربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رياض المالكى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: نأمل من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن العدول عن قرارات خاطئة اتخذتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.

وتابع وزير الخارجية الفلسطينى: مستعدون لمفاوضات جادة بهدف إنهاء الاحتلال والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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