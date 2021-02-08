شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى عن مسبار الأمل: فخورون أن الإمارات ستصبح خامس دولة تصل للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، إن مسبار الأمل، هو رسالة أمل وطموح وإنجاز للعالم العربي، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"تفقدت اليوم الاستعدادات الأخيرة في مركز محمد بن راشد للفضاء في انتظار وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وأطلعت على مختلف السيناريوهات الخاصة باللحظات الأخيرة لوصول المسبار لهدفه ... كلنا فخر بهذا الفريق الشاب الذي عمل على أحد أهم مشاريعنا وأكثرها طموحاً".



ولي عهد دبي

وتابع :"مسبار الأمل" هو رسالة أمل وطموح وإنجاز لعالمنا العربي ولكل شاب وشابة في منطقتنا ... وفخورون بأن الإمارات التي تأسست قبل 5 عقود ستصبح خامس دولة ستصل للمريخ إن شاءالله".



الشيخ حمدان بن محمد



حمدان بن محمد



ولى عهد دبى

ومن جهته قال الدكتور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الفضاء الاماراتية، إن مشروع إطلاق مسبار الأمل، له أهداف علمية، موجهة بالدرجة الأولى إلى منطقة العربية والشباب العربى.

وأضاف خلال ندوة علمية عربية خاصة عبر الإنترنت، أقامتها صباح اليوم، الاثنين، وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء والوكالة المصرية للفضاء، أن دولة الامارات والقيادة لها رؤية تقرأ المستقبل وتستعد له وتحاول خلق واقع جديد مبشر بنهضة علمية للمنطقة العربية، الفكرة كانت مهمة لاستكشاف المريخ وترجمت هذه الأفكار إلى واقع، لتحمل آمال وطموحات العرب وتحيي الأمل لإعادة الأمجاد العربية وتكون جسر حضور نحو غد أفضل للمنطقة العربية.

وتابع "المشروع يخدم البشرية من خلال المهمة العلمية، وتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية ليكون المشروع منصة لتبادل الخبرات، وسار المشروع على مدى سنوات مراحل هامة وتحديات كبيرة، لكن تم اجتيازها بالتصميم والتخطيط، وآخرها كان تحدى جائحة "كوفيد "19، عند إطلاق المركبة فى صيف العام الماضى.

وتابع الأحبابى، أن المسبار حاليا قطع 7 أشهر ذهابا من الأرض للمريخ، وغدا سيكون دخول المسبار لمداره إلى المريخ".

وبحول ما يعد مرحلة دخول المريخ، قال المسئول الإماراتى، غدا بعد دخول المركبة الفضائية مساءَ بتوقيت الإمارات، سيكون فترة لوضع المركبة فى مدارها، ثم الانتقال للمرحلة العلمية وهو جمع المعلومات، والمركبة تحمل أجهزة علمية لقياس المتغيرات على كوكب المريخ، لخلق صورة كاملة وواضحة لغلاف المريخ، وسيشارك أكثر من 200 مركز أبحاث .

ومن المنتظر أن يدخل مسبار الأمل الإماراتى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ عند الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات من مساء يوم الثلاثاء التاسع من فبراير الحالي، وتتويجاً لجهود 7 سنوات من التحضيرات والاستعدادات التي أنجزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وتمهيداً للمرحلة الأخيرة من رحلته وهي المرحلة العلمية.

وقطع مسبار الأمل في الفضاء العميق رحلة بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، نحو 493 مليون كيلومتر، ويبلغ وزن مسبار "الأمل" الآلي 1350 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة رباعيّة الدفع تقريبا.