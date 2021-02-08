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وفاة برلمانى لبنانى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب اللبناني النائب جان عبيد عن عمر يناهز الـ 82 عاما جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويعد النائب اللبناني الراحل أحد أعضاء كتلة (الوسط المستقل) النيابية التي يترأسها النائب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، وانتُخب عن المقعد النيابي المخصص للطائفة المارونية بمدينة طرابلس (شمالي لبنان) لعدة دورات، كما سبق له تولي عدد من المناصب الوزارية في الحكومات اللبنانية المتعاقبة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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