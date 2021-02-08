شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد يحتفى بوصول مسبار الأمل للمريخ بالتزامن مع الذكرى الـ 50 لتأسيس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم إمارة دبي، الاحتفاء بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، بعد رحلة انطلاق استمرت سبعة أشهر لتضع الإمارات أول قدماً في عالم الفضاء.

ونشر حاكم دبي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر يظهر فيه بعد التحضيرات والاستعدادات، وفى الخلفية بعض كلمات الشيخ الراحل زايد آل نهيان، وكتب قائلاً "غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله. نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم في بناء الإنسان، غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة، غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين، غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".

وتفصل دولة الإمارات ساعات معدودة، عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ المنطقة، وذلك وسط حالة من الترقب والانتظار لمصير هذه المهمة التي تحمل معها آمال وطموحات شعوب أكثر من 56 دولة عربية وإسلامية في الوصول لأول مرة إلى مدار الكوكب الأحمر.

ويصل "مسبار الأمل"، الثلاثاء، 9 فبراير 2021 إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية فى اليابان في 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.

ومن المنتظر أن يدخل المسبار مدار الالتقاط حول كوكب المريخ عند الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات من مساء يوم الثلاثاء، وتتويجاً لجهود 7 سنوات من التحضيرات والاستعدادات التى أنجزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وتمهيداً للمرحلة الأخيرة من رحلته وهي المرحلة العلمية.

وقطع مسبار الأمل في الفضاء العميق رحلة بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية فى اليابان في 20يوليو 2020، نحو 493 مليون كيلومتر، ويبلغ وزن مسبار الأمل 1350 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة رباعيّة الدفع تقريبا.