تدريبات عسكرية لبنانية فرنسية فنلندية مشتركة على القتال فى المناطق المأهولة

القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من القوات المسلحة اللبنانية تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات من الجيشين الفرنسي والفنلندي، على القتال في المناطق المأهولة، وذكر الجيش اللبناني – في بيان له اليوم – أن التدريبات المشتركة (العملية دامان) شارك فيها 700 جندي فرنسي وسرية مشاه فنلندية في قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) ولواء المشاة الخامس بالقوات المسلحة اللبنانية.

وأكد الجيش اللبنانى أن التدريب يستهدف الحفاظ على الجاهزية والقدرة الميدانية العالية للقوات، مشيرا إلى أن الجنود اللبنانيين والفرنسيين تدربوا معا على تقنيات القتال في الأماكن المأهولة والتي تعد من أصعب العمليات القتالية كونها تتطلب يقظة شاملة وتنسيقا كبيرا بين الجنود.



وأضاف أنه جرى اعتماد سيناريوهات مختلفة خلال التدريب العسكري المشترك، حيث تولت كل مجموعة قتالية مهمة محددة، وبدعم من المركبات المدرعة، وكان على الجنود تنفيذ الأعمال القتالية الأساسية على المستويين التكتيكي وسرعة التنفيذ.