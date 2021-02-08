صحيفة: حشود للجيشين الإثيوبى والسودانى قرب منطقتين حدوديتين

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة سودان تريبيون، أن منطقة الديمة وحمدايت التابعتين لولاية كسلا الحدودية، شهدت حشودا للجيشين السودانى والإثيوبى.

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا الاونة الأخيرة.

كان اللواء ركن حيدر الطريفى قائد الفرقة الثانية مشاه السودانية (فى ولاية القضارف شرق السودان)، أكد عدم تنازل السودان عن شبر واحد من أراضي الفشقة السودانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الطريفى أعلن فتح باب التجنيد للقوات المسلحة بقيادة الفرقة الثانية مشاه، ودعا الطريفى، كافة أهل الولاية لحث أبنائهم على الانخراط والتجنيد بالقوات المسلحة من أجل حماية الأرض والعرض.



وأشار، إلى الدعم الكبير الذي قدمته كافة مكونات الولاية دعما ومؤازرة ً للقوات المسلحة، مضيفا أن هناك ترتيبات كبرى تقودها القوات المسلحة لتنمية منطقة الشريط الحدودي (مع إثيوبيا) من خلال إقامة الكباري ومد الطرق، بجانب توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة لتسهيل الحركة فيها.