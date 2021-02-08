شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "شتاء آمن" على عمال وزوار المسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة (شتاء أمن) على الزوار، تزامنا مع فصل الشتاء، من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من توزيع الحقائب الشتوية على زوار بيت الله الحرام، والعاملين في المسجد الحرام.



مبادرة شتاء امن

وقال جنادي مدخلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، إن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أطلقت مبادرة (شتاء أمن)، تزامنا مع فصل الشتاء، حيث تم توزيع حقائب شتوية لزوار بيت الله الحرام وتشمل سجادة، وشال، وقفاز، وشراب، وكاب، وسماعة أذن ، وكمامة، ومعقم.



تفعيل مبادرة شتاء امن بالمسجد الحرام



جانب من المبادرة

وأوضح جنادي مدخلي، أن مبادرة شتاء آمن، تعزيزاً لمجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولما لها من أثر عظيم في تحقيق تكامل منظومة الخدمات المقدمة لمعتمري بيت الله الحرام، وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء، التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكدها ولاة أمر هذه البلاد الطاهرة.

ومنذ أيام، دشن الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من صور تدشين السيارات لتسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، مؤكدا أنها من الخدمات التي تسعى رئاسة الحرمين لتطويرها.

وشدد الدكتور عبد الرحمن السديس، على أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيم العربات باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، كما بين أن الرئاسة خصصت عدداً من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.