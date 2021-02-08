شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 24 شخصا وإنقاذ 10آخرين إثر تسرب مياه الأمطار لمصنع فى طنجة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشال جثث 24 شخصا وانقاد 10 آخرين في تسرب مياه أمطار بشركة صناعة نسيج بأحد الأحياء السكنية في حي الإناس بولاية طنجة المغربية .

وأعلنت السلطات المحلية في المغرب بلولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بجراج تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تم فيها تسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وذكرت صحيفة الصباح الغربية أنه ، قد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.