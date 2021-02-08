شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين يدعو البرلمان العراقى للإشراف على الانتخابات التشريعية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، مجلس النواب العراقي للإشراف على الانتخابات التشريعية فى فلسطين، وذكر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي - في بيان وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن الكعبي التقى السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل والوفد المرافق له.