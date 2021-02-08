شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «شركة المياه» بشأن الاستقبال الأسبوعي للعملاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية، تعليق اللقاء الأسبوعي مع العملاء كل يوم ثلاثاء تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح القطاع الأوسط بشركة المياه أن تعليق الاستقبال الأسبوعي لرئيس القطاع بعملاء الشركة، يأتي بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأكدت الشركة لعملائها الكرام، إمكانية الاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالشركة، لرفع الملحوظات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات البيئية والمائية، سواءً عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة https://ebranch.nwc.com.sa/Arabic/pages/login.aspx أو عن طريق الاتصال بالرقم ٩٢٠٠٠١٧٤٤
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