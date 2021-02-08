شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت المديرية العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار لتجنب مخاطر الطريق. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه عند هطول الأمطار يجب اتباع التعليمات الأتية:- -ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج -اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى -في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه -تمهل وخفف السرعة -تجنب البرك وتجمعات المياه

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