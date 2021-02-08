وزارة التربية العراقية تحدد طريقة امتحانات منتصف العام

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان وجهته الوزارة للمديريات العامة في العراق، أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.

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وأوضحت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن"الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما هو معمول به سابقاً"، مشيرة إلى أن "تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى سيؤدون امتحانات نصف السنة شفوياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي تكون شفوية وتحريرية"، لافتة إلى أن "درس الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول".

وأوضح البيان أن "الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب سيتم اعتماده كما هو معمول به سابقاً"، مشيرة إلى أنه "في حال عدم وجود امتحان عملي يُعتمد النظري فقط 50% ×2".

وبخصوص طلبة الانتساب، أكد البيان أنهم "يؤدون الامتحانات المشمولة بالشفوي الامتحانات الشفوية + التحريري، من 50% ×2، اما المواد غير المشمولة بالشفوي يكون امتحانهم من50% ×2".

في السياق ذاته اشارت المديرية العامة للتقويم والامتحانات، ان درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما هو معمول به سابقاً 10 درجات قرار لكل كورس، لافتة إلى أن إجراء الامتحانات لمرحلة واحدة أو أكثر تُقدره إدارة المدرسة.

ونوه البيان بأن "الصف يعتبر وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية"، مشددا على أنه "لا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف".

وفيما يخص الطلبة الذين انتظموا بالدوام ولم يمتحنوا امتحانات شهرية، أشار البيان إلى أنهم "يؤدون امتحانات نهاية الكورس الأول من 50% ×2، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والسلامة للتلاميذ والطلبة".