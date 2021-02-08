مصرع 24 شخصا بعد تسرب أمطار إلى ورشة نسيج في مدينة طنجة المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية".

ووفقا للوكالة "تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي عدة صور وفيديوهات لشوارع في المغرب تغمرها المياه، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد توقعت، منذ ثلاثة أيام، تساقط أمطار قوية بعدة مدن بالمملكة من بينها عاصمة البوغاز.