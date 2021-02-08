القبض على وافد عربي يهرب الممنوعات داخل الوجبات الغذائية إلى سجن الكويت المركزي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على موقع "تويتر": "تمكن أمن السجن المركزي من ضبط مقيم عربي يعمل في أحدى المطاعم المتعاقدة مع زارة الداخلية حاول تهريب ممنوعات عن طريق إخفائها داخل الوجبات إلى نزلاء السجن مقابل مبلغ مالي".

وأضاف البيان "وأثناء تفتيش وجبات غذائية قبل دخولها السجن المركزي، تم ضبط هواتف عدد 4 وشواحن مغلفة عدد 4 داخل كل وجبة غذئية".

وتابع البيان "وبالتحقيق مع المتهم أقر واعترف بأنه كان ينوي تهريبها إلى نزلاء داخل السجن، حيث تم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".