التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" اليمنية تجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية، إن دفاعاته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "ميليشيات الحوثي" باتجاه المملكة.

وتابع: "المليليشا الحوثية تستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا: "نتخذ الإجراءات لتدمير القدرات النوعية الحوثية وفق القانون الدولي"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "أنصار الله" بشان ما أورده التحالف العربي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" إلى وقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل الأراضي اليمنية وخارجها.

وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية".

جاء ذلك غداة إعلان التحالف العربي، أمس الأحد، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة.

ووقتها صرح مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرِب شرقي البلاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن دفاعات التحالف العربي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء مدينة مأرِب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.