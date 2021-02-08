شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الموارد البشرية» باحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت، وذلك تشجيعا للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام.

وطالب الشورى، وزارة الموارد البشرية بالإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أُنجز سابقاً في القطاع.

كما طالب الوزارة بهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة، وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.